Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Cumhuriyet Meclisi’nde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Bu aziz topraklar; Mehmetçik ve Mücahitlerimizin destansı direnişiyle vatan olmuş, Kıbrıs Türk halkı egemenlikten ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce dünyaya ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tüm kahramanlarını ve bu dava uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Yılmaz, “Bu akşamki nazik misafirperverlikleri için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve kıymetli eşine teşekkür ediyor; tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.