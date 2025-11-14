Beyin cerrahisi alanında önemli gelişmeler sunan beyin pili (DBS – Derin Beyin Stimülasyonu) ameliyatları, Parkinson hastalığı ve hareket bozukluklarıyla mücadele eden hastalar için umut olmaya devam ediyor. Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri başarılı bir DBS ameliyatını duyurdu.

Dr. Ozankaya, ameliyathaneye her adım attığında insan beyninin hem büyüleyici hem de hassas yapısını yeniden hatırladığını belirterek, beyin pili uygulamalarının hastalar için yaşam kalitesini artıran kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ameliyatta, beynin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotların anormal sinyalleri düzenlediğini ifade eden Ozankaya, bu sayede hastaların hareket kontrolünün önemli ölçüde iyileştiğini söyledi.

Cerrahi ekibin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen son operasyonda, Nöroloji uzmanları, Anestezi ekibi, uzman hemşireler, anestezi teknikerleri ve teknik destek birimleri de görev aldı. Dr. Ozankaya, “Hastanın kendi bedeninin ritmini yeniden bulduğu o an, mesleğimizin en anlamlı taraflarından biri” diyerek sürecin duygusal yönüne dikkat çekti.

Bilimsel gelişmelerin hızla ilerlediğini belirten Ozankaya, “Bilgi paylaştıkça büyür, umut ise paylaştıkça güçlenir” ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.