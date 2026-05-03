Başkan Amcaoğlu, Yılmazköy’de yeni bir alanı daha hayata geçirmek için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yılmazköy Spor Kulübü karşısında planlanan düzenleme kapsamında yaklaşık 30 araçlık otopark kapasitesine sahip, aynı zamanda meydan olarak da kullanılabilecek 970 metrekarelik bir alanın Yılmazköy’e kazandırıldığını ifade eden Amcaoğlu, çalışmaların halen sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu alanın sadece bir otopark olarak değil, gerektiğinde etkinliklerin de yapılabileceği esnek bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirten Amcaoğlu, alan çevresinde devam eden kaldırım düzenlemeleriyle kullanım konforunun artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Girişlerin ana yol yerine tali yoldan verilmesinin planlandığını belirten Amcaoğlu, bu sayede hem trafik akışının rahatlatılmasının hem de güvenliğin ön planda tutulmasının amaçlandığını vurguladı.

Alan içerisinde yapılacak bitkilendirme ile araç park noktalarının geniş taçlı ağaçlarla doğal bir gölge koridoruna dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Amcaoğlu, giriş bölümündeki üçgen alanda ise görüş açısını kapatmayan estetik bir peyzaj düzenlemesinin hayata geçirileceğini belirtti.

Başkan Amcaoğlu, kentte sadece bugünü değil yarını planlayarak hareket ettiklerini vurgulayarak, her adımda daha düzenli, daha güvenli ve daha işlevsel bir yaşam alanı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.