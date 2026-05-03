Polis açıklamasına göre, 9 Nisan 2026 tarihinde M.O.Ö.(E-47) ve S.İ.Ö.(K-47), kalmakta oldukları ikametgahın elektriğini açtırmak amacıyla, kira sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen, mal sahibinin bilgisi dışında sahte bir kira sözleşmesi düzenleyip imzaladı.

Zanlıların, sahte sözleşmeyi 3 Nisan 2026 tarihinde ilgili daireye ibraz ederek tedavüle sürdükleri ve bu yolla kayıt temin ederek ikametgahın elektriğini kendi adlarına açtırdıkları belirlendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından S.İ.Ö. tutuklanırken, meselede zanlı olarak aranan M.O.Ö. ise 2 Mayıs 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.