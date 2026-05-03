Meteoroloji Dairesi'nin dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydettiği yağış miktarlarına göre, Girne 8, Beylerbeyi 7; Boğaz, Koruçam ve Yeşilırmak 6; Alayköy, Taşkent ve Selvilitepe 5 kilogram yağış aldı.

Akdeniz, Türkeli, Lefke ve Karaoğlanoğlu 4; Gönyeli, Gemikonağı, Esentepe, Zümrütköy, Alevkayası, Geçitkale, Doğancı, Bostancı ve Güzelyurt'a 3 kilogram yağış düşerken, Alsancak, Çamlıbel, Ziyamet, Lefkoşa, Akıncılar, Dörtyol, Lapta, Kozanköy, Akdoğan, Serdarlı, Sipahi ve Tatlısu'da 2 kilogram yağış kaydedildi.