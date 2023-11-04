Karpaz-İskele ana yolunda ve Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde alkollü sürücülerin karıştığı iki farklı kaza meydana geldi.

Kazalar sonucunda 2 alkollü sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan Karpaz-İskele ana yolu üzerinde dün saat 23.50 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Halil Utku Kılıçkaya (E-30) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 470 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Ziyamet-Balalan Çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çember üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde yola savrulup yolun solundan çıkmış ve köprü taşına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada ise Bedran Buldan (E-24) 274 miligram alkollü içki teshiri altında, yönetimindeki US 777 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, yolun sağına savrularak karşı şeride geçmiş ve bir market önünde bulunan basamaklara da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan US 777 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Rubar Buldan (E-23) ile Sipan Erin (E-25) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.