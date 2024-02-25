Polisin kazalara yönelik yaptığı açıklama şöyle:

1. 24.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele-Topçuköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Mehrdad Mokhtarı SANI (E-43) 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UL 985 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkmış ve yaklaşık 2 metre yükseklikten tarla içerisine düşerek ön kısmı ile toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehrdad Mokhtarı SANI ve araçtaki yolcu Setareh AGHAKHANI (K-31) ile Afshın NOROUZMEHR (E-41), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından araç sürücüsü ve Afshın NOROUZMEHR taburcu olurken, Setareh AGHAKHANI’nin kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Mehrdad Mokhtarı SANI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 24.02.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 26-27’inci kilometreleri arasında Tuzluca-Kalecik Çemberi mevkiinde, Christian Artem BOROVIK (E-26) 269 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PTP 956 plakalı araç ile Çayırova istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sağ ön tekeri ile çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kontrolsüzce savrulup yolun sol kenarındaki bordür taşlarına da çarpıp durmuştur. Araç sürücüsü Christian Artem BOROVIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 24.02.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Osmanlı sokak üzerinde, Kaan ÇAPUK (E-22) 157 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 321 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Korkut Sokak kavşağına geldiğinde, süratini salim hadde indirmeyip dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Duygu Nur SARI(K-22), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Kaan ÇAPUK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 24.02.2024 tarihinde saat 21:45 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı caddesi üzerinde, Sabri KARAKURT (E-44) yönetimindeki HL 125 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve o esnada yolun solunda park halinde bulunan UM 090 plakalı aracın sol yan kısmına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır.

Akabinde saat 21:50 sıralarında, Sabri KARAKURT (E-44) yönetimindeki HL 125 plakalı araç ile Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan LE 984 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durmuştur. Kazalar sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Sabri KARAKURT alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 25.02.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir restorana ait araç park yeri içerisinde, Oğuz AYŞİN(E-23) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 752 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyredip aracını park etmek istediği sırada, o esnada önünde park halinde bulunan TMR 550 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan TMR 550 plakalı araç, önünde park halinde bulunan TLR 496 plakalı aracın arka kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MD 752 plakalı araç sürücüsü Oğuz AYŞİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.