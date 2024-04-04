Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

03.04.2024 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da Nehir Sokak üzerinde, Iuliana POTAK (K-40) 116 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 190 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Zorer Motors önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, kontrolsüzce savrulup takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araca çaptı...

04.04.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da Anamur Sokak üzerinde, Hasan ŞEMMEDİ (E-39) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 959 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solundaki bir ikametgahın önünde park halinde bulunan HM 381 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmaya müteakip savrulan HM 381 plakalı araç, bir ikametgahın bahçe duvarına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.