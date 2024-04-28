Lefkoşa'da İsmail Sadıkoğlu Caddesi üzerinde, Çayırova-Bafra ana yolunda ve Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda alkollü sürücülerin karıştığı üç trafik kazası meydana geldi. Kazalar sonucunda şans eseri yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "BAHÇE DUVARINA" ÇARPTI

Dün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da İsmail Sadıkoğlu Caddesi üzerinde, Halil YAVUZKURT (E-33) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, kullanımındaki FU 833 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "AĞACA" ÇARPTI

Dün saat 05.00 sıralarında Çayırova-Bafra Anayolu’nun 7–8’inci kilometreleri arasında, Cemal Deniz AĞIM (E-24) 114 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 250 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve banket içerisindeki harnup ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "TAŞ DUVARA" ÇARPARAK DURABİLDİ

Sat 03.30 sıralarında ise Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, Nilay ÖZDEMİR (K-20) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 505 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjdeki çelik bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan UF 505 plakalı araç, yolun solunda bulunan taş duvara da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.