Polisten verilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında, İskele-Gazimağusa ana yolu üzerinde Adebayo Enitan ADELOWO (E-25), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 419 plakalı salon aracı ile Gazimağusa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberde bulunan bordür taşlarına çarpıp çember üzerine çıkarak 2 adet trafik yön levhasına çarpmasının ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp kaldırım üzerine çıkarak, kaldırım üzerinde bulunan Belediye’ye ait seyyar tuvalet kulübesine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Alkollü içki tesiri adlında araç kullanıp kaza yapan araç sürücüsü Adebayo Enitan ADELOWO tutuklandı.

Dün saat 17.50 sıralarında ise Gazimağusa-Karpaz ana yolu 11-12 kilometreleri arasında, Long Beach çemberi yanında bulunan isimsiz yol üzerinde, Emin ONUŞ (E-40) yönetimindeki YB 076 plakalı salon araç ile doğu istikametinden Grand Sapphire Otel istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, önünde aynı istikamete doğru 192 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Evgeny SAMOKHVALOV (E-52) yönetimindeki PNX 511 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü içki tesiri adlında araç kullanma suçundan PNX 511 plakalı araç sürücüsü Evgeny SAMOKHVALOV tutuklandı.