Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 12 nisan 2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Deniz Dere (E-26) 216 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 052 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, kontrolsüzce üzerlerinden geçip yolun solunda bulunan boş alan içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA KAZA: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 12 nisan 2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Eren İbak (E-32) 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CV 868 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Sema trafik ışıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikametine doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Chımaobı C.Collins Ebırım (E-34) yönetimindeki PC 456 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. CV 868 plakalı araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.