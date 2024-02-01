Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.01.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Halit KURT (E-54) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 947 plakalı araç ile Anıt Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet SERGEÇ (E-40) yönetimindeki SK 969 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.