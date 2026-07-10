Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, 19 korist ve 4 eğitmenden oluşan kafile, dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç koristlerle birlikte çok sesli koro eğitimi alacak. 10'dan fazla koro şefinin görev yapacağı organizasyonda, 12 ülkeden 45 koro yer alacak. Katılımcılar eğitimlerin yanı sıra çeşitli kısa konserlerde de sahne alacak.

-Kafile Harmancı ile bir araya geldi

Kafile, yolculuk öncesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile belediyede bir araya geldi. Ziyarette kısa bir konser sunan genç koristler, İspanya'daki performanslarında giyecekleri geleneksel Kıbrıs kıyafetleri ile kullanacakları aksesuarları tanıttı.

Başkan Harmancı, koronun yıllar içinde kaydettiği gelişimi vurgulayarak uluslararası bir organizasyonda Lefkoşa'yı ve Kıbrıs Türk halkını temsil edecek gençlere başarılar diledi.

LBO Gençlik Korosu Şefi Hare Yakula ise, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin müziğe ve sanata verdiği sürekli destekten dolayı Başkan Harmancı'ya teşekkür etti.