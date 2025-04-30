Polis, zanlının 29 Nisan 2025 tarihinde Değirmenlik'te işlenen' Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Değirmenlik'te sakin zanlının ikametgahı içerisinde whatssap üzerinden başka erkeklerle konuştuğu gerekçesi ile eşinin yüzüne sağ eli ile tokat vurmak suretiyle ciddi bir biçimde darp ettikten sonra "bundan sonra iş dışında biri ile konuşursan gebertirim seni ve yüzüne kezzap dökerim" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının Değirmenlik Polis Karakoluna geldiğini ifade etti. Polis, zanlının aleyhine getirilen yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ileride görüşülecek davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.