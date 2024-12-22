Polisin açıklaması şöyle:

22.12.2024 tarihinde, saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Kemal DÜZGÜN (E-33), yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli dahili İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin ULU (E-46)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Hüseyin ULU olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.