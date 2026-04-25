YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Macaristan Akreditasyon Komitesi (MAB) iş birliğiyle gerçekleştirilen forum, Budapeşte’de HUN-REN Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi’nde düzenlendi. Avrupa yükseköğretim alanında kalite güvencesi kuruluşlarını bir araya getiren etkinlikte, yükseköğretimde güvenin güçlendirilmesi ve kalite güvencesinin rolü kapsamlı şekilde ele alındı.

Bu yıl “Değişen yükseköğretim ortamında güvenin güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştirilen forumda; kalite güvencesi ajanslarının; sürekli iyileştirmeyi teşvik etme, güvenilir veri ve analiz sağlama ve paydaşlar arasında etkili diyalog geliştirme konularındaki kritik rolüne dikkat çekildi.

Forum kapsamında düzenlenen genel oturumlar ve paralel oturumlarda; yükseköğretimde şeffaflık, etik uygulamalar, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ESG) çerçevesinde kalite güvencesi süreçleri ile uluslararası iş birliği mekanizmaları ele alındı. Katılımcılar ayrıca kalite güvencesinde güven inşasına yönelik iyi uygulama örneklerini paylaşma fırsatı buldu.

YÖDAK Başkanı Hocanın, forum süresince farklı ülkelerden kalite güvencesi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yükseköğretimde kalite güvencesine yönelik güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

YÖDAK’ın bu tür uluslararası platformlarda aktif şekilde yer almasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim sisteminin kalite güvencesi alanındaki görünürlüğünü artırmak ve Avrupa yükseköğretim alanı ile uyumunu güçlendirmek açısından önem taşıdığı kaydedildi.