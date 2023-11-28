Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin kısıtlı imkânlara rağmen vatandaşın talepleri doğrultusunda yaratıcı formüllerle çalışmalar yaptığını belirtirken, bu projenin finanse edilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ve işbirliği yapan tüm belediyelere teşekkür etti.

Geçtiğimiz haftalarda Karayolları Dairesi ile belediyelerin işbirliğinde, ülke çapındaki ana arterlerde bulunan ancak çalışmayan yol aydınlatma sistemlerinin bakım onarım çalışmalarına başlanmıştı. Güzelyurt Belediye sınırları içerisindeki yol aydınlatma bakım onarım çalışmalarına dün başlanırken; Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde de çalışmalar devam ediyor.

SIRADAKİ BÖLGE GİRNE

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ise Güzelyurt’taki çalışmaların, hava koşullarının elverişli olması halinde, iki-üç gün içerisinde tamamlanacağını ardından Girne Belediyesi sınırları içerisinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Ana arterlerde var olan yol aydınlatma sistemlerinin bakım onarımı için yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin ada çapına yayılacağını ve ana arterlerde bulunan anacak çalışmayan aydınlatma sistemlerinin tamir edileceğini kaydetti.

Dürdane Abi Acı, ülke çapına yayılacak çalışmaların mümkün olan en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini aktarırken, projenin finanse edilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ve T.C. Büyükelçiliği KEİ Ofisi’ne teşekkürlerini sundu. Acı, sürücülerden trafik kurallarına her zaman uymalarını ve araçların içinden yol kenarına çöp atmamalarını da rica etti.

Bakan Arıklı daha sonra Doğancı’da yapılan yamalama çalışmalarını yerinde inceledi. Arıklı burada yaptığı açıklamada, batıda devam eden yamalama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede girilmeyecek derecede bozuk yolun kalmayacağının altını çizdi.