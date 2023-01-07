Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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