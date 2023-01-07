Diyarbakır’dan Iğdır yönüne giden 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Silvan karayolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı - 1
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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