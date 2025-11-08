07.11.2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde hareketsiz şekilde bulunan H.A.B. (E-49), olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından yapılan aramada, zanlının tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kâğıt parçası bulundu.
Söz konusu maddeler emare olarak alındı, H.A.B. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.