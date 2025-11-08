Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Söz konusu maddeler emare olarak alındı , H.A.B. tutuklandı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından yapılan aramada, zanlının tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kâğıt parçası bulundu.

07.11.2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında , Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde hareketsiz şekilde bulunan H.A.B. (E-49) , olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.