Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (24 Şubat 2023), saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, 39 yaşındaki Fediye Pehlivan yönetimindeki GV 212 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şenel Ünaylıer’e çarptığı belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ünaylıer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.