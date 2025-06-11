Haber: Pelin Yükselay

Gündem Kıbrıs Gazetesi vatandaşlara ‘Başbakan olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu?’ diye sordu.

Vatandaşların ilk gündem maddesi ‘yollar’ oldu… Trafiğin çok fazla ve yolların kötü olduğundan yakınan vatandaşlar, Başbakan olmaları durumunda ilk icraatlarının yollardaki sorunları çözmek ve trafiği düzene koymak olacağını belirttiler.

Yollar yanında vatandaşların el atacağı ikinci konu ise sağlık sistemi oldu. Sağlık sisteminin bittiğini düşünen vatandaşlar, kökten değişimle sağlık sistemine düzeltmeye gidebileceklerini belirttiler.

Çevre temizliği ve memurların verimliliğinin artırılması da vatandaşların diğer icraatları arasında yer aldı.

Vatandaşlar ne dedi?

Ahmet Dögen: Ben Başbakan olsaydım önce çevre temizliği için seferberlik başlatırdım. Çevrede tek bir çöp kalmayana ve insanlar da atmamaya alışana kadar peşini bırakmazdım. Gerekirse çevreyi kirletenlere yüksek cezalar getirirdim. Terminal bölgelerine bakın mesela, orada etrafa bakın dökülüyor. Terminal dediğiniz bir kentin yüzüdür, insanların ilk gördüğü o kentle ilgili ilk izlenim edindiği yerdir. Önce o bölgelerden başlardım. Bizim Lefkoşa Terminal bölgesinde tuvalet bile yok. En büyük ayıp, otobüsten inen turist tuvalet bulamıyor. İlk olarak bunu düzeltirdim. Bunun yanında bürokrasi... Devlet dairelerindeki memurlar verimli çalışmıyor. Bu sistemi kökünden değiştirirdim.

Musa Yılmaz: Başbakan olsaydım ilk gündem maddem yollar olurdu. Ülkede trafik çok fazla, ve yollar yetersiz. Bu da trafik kazalarına sebebiyet veriyor. İlk işim özellikle ana arterlere trafik yoğunluğunu azaltmak adına alt geçit-üst geçitler yapmak olurdu. İkinci işim ise sağlık alanında sistemi düzeltmek olurdu. Devlet Hastanesi randevu sistemi çok kötü. 15-20 gün hastaneye git-gel yapıyorsunuz. Bugün git, yarın gel. Özellikle yaşlı insanlar bu durumdan çok etkileniyor. Hastanelerde yatak sayıları yetersiz, hemşire sayıları yetersiz. Sağlık bir ülkenin temel taşıdır ve bizim ülkemizde sağlık sisteminin komple değişmesi gerektiğine inanıyorum.

Hayati Bolat: İlk icraatım sağlık alanında olurdu. Başbakan olsaydım ilk iş sağlık alanında düzenlemelere giderdim. Özellikle de ilaç konusunda. 72 Yaşında hasta adam ilaç alabilmek için saatlerce bekliyor. Bazen alabiliyor bazen ‘ilaç yok yarın gel’ deniyor. Böyle bir sistem olmaz. Yaşlılara iyi bakılması bazı alanlarda da öncelik hakkı verilmesi gerekiyor. Bunun yanında ikinci olarak da Lefkoşa Terminalini yıkar baştan yapardım. Modern, nezih çevre düzenlemesi olan kullanılabilir bir alan yaratırdım. Ben Lefkoşa Terminalini çok kullanıyorum. Bir terminal binası düşünün ki tuvalet yok. Bir saat, bir buçuk saat otobüs yolculuğu yapıyorsunuz, otobüsten bir iniyorsunuz tuvalet yok. Turistin otobüsten indiğini düşünün ne olacak? Acilen bu konulara el atardım.

Olgun Cankara: Ben Başbakan olsam ilk icraatım hükümeti lav etmek olurdu. 50 milletvekili yerine 5 tane milletvekili ile bu işi götürürdüm, 45 kişinin boşu boşuna bu kadar para almasını engellerdim. Bunun yanında ülkemizde müsteşar, müdür bolluğu var. Bunun da önüne geçerdim. Müsteşarlara, müdürlere ödenen maaşları ülkenin gelişmesi adına kullanırdım. Devlet kadrolarında hiçbir iş yapmadan büyük maaşlar alanlar var. Ben bir vatandaş olarak ‘bunlar nasıl olur, ne zaman önüne geçilir’ diye merak ediyorum. Bu yüzden ilk işim bu sistemi tamamen değiştirmek olurdu. Ülkede nereye el atsanız elinizde kalıyor, ülke kırılıyor yıkılıyor. Baştakilerin ne yaptıklarını çok merak ediyorum.

Hüseyin Gumaş: Bugün Başbakan ben olsaydım makam aracıma biner ülkeyi baştan sona tarardım. Yollar çok kötü. Gerek şehir içi gerek şehir dışı, büyük sıkıntılar var. Trafik çok yoğun, büyük araçların tonajları denetlenmiyor. Tüm bunlar trafikte ve yollarda sıkıntılara neden oluyor. Yazda asfalt yumuşuyor, büyük araçların tonajları denetlenmediğinden o asfalt çöküyor bu defa yolda dezenformasyon oluyor. İlk iş bunların önüne geçerdim. İkinci işim sağlık alanında sistem değişikliğine gitmek olurdu. Bu ülkede sağlık bitti. 42 Yıldır sigortalıyım, bugüne kadar devletten bir ilaç bile almayı başaramadım. Ben olsam ülkede Avrupa Birliği Normlarını uygulardım. Avrupa Birliği normlarını uygularsak KKTC çok daha güzel yerlere gelecektir. Komple sistem değişikliği şart. Adamız güzel, insanlarımız güzel artık bir şeylerin kökten değişmesi şart. Bunun yanında ülkeye giriş çıkışları denetlerdim. Bu ülkeye 10 ayda 10 tetikçi geldi. Biz eskiden kapımız penceremiz açık yatırdık, şimdi az kaldı kilit üstüne kilit vurup yatacağız. Ben Başbakan olsaydım bu konular üzerine yoğunlaşırdım.

Mustafa Osmanoğlu: Başbakan olsaydım ilkem ‘şeffaflık’ olurdu. Şeffaflığı ülkemizde yeniden gündeme getirirdim. Bunun yanında devlet dairelerinin yeniden yapılanmasını sağlardım. Memur memurluğunu bilecek, çoban çobanlığını bilecek, çiftçi çiftçiliğini, otobüsçü de otobüsçülüğünü bilecek. Bizim ülkemizde memur her şey olabiliyor. Memur hayvancılık yapıyor, çiftçilik yapıyor, otobüs işletiyor. Bu ülkede kimin ne yaptığı belli değil. Ne başı var ne sonu. Bu yüzden Başbakan olsam önce devlet dairelerinde sistem oturturum, adil düzene gelir. Vatandaşların hizmet alabilmesinin önünü açardım.

Seçkin Aygün: Bir ülkenin en önemli sistemi Sağlık sistemidir. Bizim ülkemizde ne yazık ki kabul etmeseler de sağlık sistemi çökmüş bitmiş durumda. Ben Başbakan olsaydım ilk olarak ülkedeki sağlık sistemine el atardım. 7’den 70’e her kesimin sağlık sisteminden sorunsuz faydalanması için çalışmalar yapardım. Bunun yanında yollar çok kötü, trafik çok dolayısıyla kazalar da çok. Bu noktada keskin adımlar atardım. Aslına bakarsanız ülkenin pek çok alanında sorun var. Başbakan olsam hangisine el atacağımı şaşırırdım ama önceliğim bu iki konu olurdu. Bu ülkede gençler önünü göremiyor. Kökten değişim şart.

Halil Çalışkan: Beni bugün Başbakan yapsalar istifa eder, bu adayı da terk ederdim. Bu şartlarda ülke yönetmek, halk yönetmek çok zor bir iş. Ben direkt istifa ederdim.

Erol Ergün: Bazı emekli maaşları asgari ücretin altında. Bize zamanında bu maaşların düzeltileceğine dair söz verilmişti ancak yapılmadı. Ben Başbakan olsam ilk iş emeklilerimizin bu maaş düzenlemelerini yapardım. Yaşlı insanlar çok cüzzi maaşlara geçinmek ve geçindirmek zorunda kalıyorlar. İkinci işim piyasayı ve fiyatları denetlemek olurdu. Pahalılık çok fazla fiyatlar çok yüksek. Denetim yapılacak deniyor ancak yapılmıyor. İkinci işim bu pahalılığın önüne geçmek olurdu.