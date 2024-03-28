Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden Topçu Bulvarı 2. etap yol genişletme çalışması kapsamında asfalt dökme işlemini bitirdiklerini açıkladı.

Uluçay'ın paylaşımı şöyle:

"Şehrimizdeki en büyük problemlerden olan yollarımızın ve trafiğin iyileştirilmesi konusunda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Topçu Bulvarı 2. etap yol genişletme çalışması kapsamında asfalt dökme işlemini bitirdik. Bu adımla birlikte şehrimizin girişinde oluşan trafik akışını rahatlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca Bayındırlık Birimimiz tarafından uygulanan soğuk asfalt tekniği ile şehrimizin çeşitli yerlerinde bulunan 60 civarında çukuru da kapattık. Kanalizasyon Projesi kapsamında devralacağımız yolların eksikliklerini saptıyoruz, sorunlu olan yollar sözleşmedeki garanti kapsamında yeniden şirket tarafından onarılacak. Tüm bu operasyonların yürütülmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarım Abide Başman Eryaşar, Simge Bozkırlı, Zübeyir Ercen, Ali Sarıyel, Can Kara ve Durmuş Coşkun’a çok teşekkür ederim…"