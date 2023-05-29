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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İlyas Erdoğan (41) yönetimindeki LR 583 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

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