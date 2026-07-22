İnisiyatif’ten yapılan açıklamada, bu kapsamda 28 Temmuz Salı günü saat 10.30'da, bu girişimi destekleyen örgütlerden oluşacak iki toplumlu bir heyetin, Dayanışma Evinde BM Genel Sekreteri'ni kuzeye geçişi sırasında karşılayarak, ortak çözüm ve barış talebi mesajını ileteceği ifade edildi.

Aynı gün Genel Sekreter'in iki lideri ağırlayacağı akşam yemeği öncesinde saat 18:30'da “Federal Çözüm Hemen Şimdi” sloganı altında eş zamanlı eylemler gerçekleştirilecek. Eylem Kuzey’de Kermiya (Metehan) Sınır Kapısı’nda yapılacak.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin bu girişimi, “Kıbrıs'ta barışın ve yeniden birleşmenin önünü açmayı hedefleyen cesur bir adım” olarak değerlendirilirken, her iki toplumdaki sivil toplumun; “müzakerelerin yeniden başlamasına ve siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözüme yönelik çabalara güçlü destek verdiğini açık biçimde ortaya koymasının önem taşıdığı” ifade edildi. Tüm örgüt ve bireylere barış ve çözüm talebini ortaya koymak için eylemlere katılım çağrısı yapıldı.