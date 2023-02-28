Yüksek kolesterol, damarlarda sertleşmeye yol açabilir ve kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Toplumda birçok insan bu tehlikeli hastalığa sahip olmasına rağmen kolesterol hastası olduğunun farkında değil. Tedavi edilmeyen kolesterol hastalığının kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini artırdığı biliniyor.

AİLEDE KOLESTEROL HASTALIĞI VARSA FİZİKSEL BELİRTİLERE DİKKAT

Bu nedenle, kolesterolün erken uyarı işaretlerine dikkat etmek ve yaşam alışkanlıklarınızı düzenlemek gerekir. Hiperkolesterolemi olarak da bilinen yüksek kolesterolü olan birçok kişi, test yaptırana veya ilgili bir sağlık sorunu yaşayana kadar aslında bu hastalığa sahip olduklarını bilmeyecektir. Bununla birlikte, ailesel hiperkolesterolemi - kanınızda olağanüstü yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğunuz genetik bir durum - olanlar bazı fiziksel belirtiler fark edebilir.

GÖZDEKİ BELİRTİ ERKEN UYARI VERİYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ( CDC), kolesterol belirtisini şöyle tanımlıyor: "Korneanızın dış tarafında yarım ay şeklinde beyazımsı gri bir renk." Bu durum vücutta ekstra kolesterol biriktiğinde meydana geldiğini söylüyor. "Doktorunuz, klinik bir muayene sırasında ailesel hiperkolesteroleminin (AH) fiziksel belirtilerini tespit edebilir, ancak FH'li herkeste bu belirtiler görülmeyebilir" diyor.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ

"FH'nin bu fiziksel belirtileri, vücudun farklı bölgelerinde ekstra kolesterol biriktiğinde ortaya çıkar." Ayırt edici yay şeklinin görünümünün yanı sıra Heart UK , FH'nin diğer fiziksel belirtilerinin şunları içerdiğini söylüyor:

Ellerinizin eklemlerindeki şişmiş tendonlar ve ayak bileğinizin arkasındaki Aşil tendonunuz (tendon ksantoma). Bunlar küçük yağlı topaklar gibi görünebilir.

Gözlerinizin çevresinde ve göz kapaklarınızda kabarık, soluk, sarımsı lekeler (ksantelazma).

Düşük kolesterol için yaşam tarzı değişiklikleri 'çoğu zaman' yeterli olmayacaktır.

Yaşam tarzına bağlı yüksek kolesterolde olduğu gibi FH, kalp hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

CDC şöyle diyor: "Hiperkolesterolemin (AH) yaklaşık 250 kişiden birini etkileyen ve genç yaşta koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını artıran genetik bir bozukluktur. FH'li kişilerde, bazen 'kötü kolesterol' olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün kan seviyeleri yükselmiştir. Kanınızda çok fazla LDL kolesterol olması, koroner arter hastalığı geliştirme veya kalp krizi geçirme riskinizi artırır.

YAŞAM ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRMEK YETERLİ DEĞİLDİR

"AH'li insanlar için egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları önemlidir, ancak çoğu zaman kolesterollerini sağlıklı bir düzeye düşürmek için yeterli değildir. Kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olmak için statinler gibi ilaçlara ihtiyaç vardır. AH'niz varsa, bozukluğu erken bulmak ve tedavi etmek kalp hastalığı riskinizi yaklaşık yüzde 80 azaltabilir. Çocuğunuza FH teşhisi konulursa, genellikle sekiz ila 10 yaşları arasında başlayarak, çocukluk döneminde statin tedavisi gerekebilir."