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Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili, İçişleri Eski Bakanı Ziya Öztürkler, DAÜ'nün geldiği durumu değerlendirdi, DAÜ'nün niteliğinin bozulmaması gerektiğini vurguladı.



Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtlayan Öztürkler,Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin maddi açıdan sıkıntıları olduğunu belirterek, bunların çözümlenmesinin çok önemli olduğunu, DAÜ'nün bir 'kalite' olduğunu söyledi.



"Üniversiteler için teşviklendirme sistemi hayata geçmeli"

"Biz DAÜ'nün niteliğini bozarsak, ülkedeki yüksek öğrenim kalitesini sorgulamak zorunda kalırız" diyen Öztürkler, şunları kaydetti:

"Geçmişte DAÜ'nün bütçesinin yüzde 10'u nu devlet karşılardı. Şu an yüzde 1'ini bile devlet karşılamıyor. DAÜ'den emekli olan ve büyük rakamlar olan 39 kişi var. Bunlar sorgulanmalı. Yükseköğrenimde bir vizyon değişikliğinin zamanı geldi. Yüksek öğrenimdeki kaliteyi desteklemeniz gerekiyor. DAÜ ile ilgili övünüyoruz, kalitesi, akademisyenleri, kampüsü vs, ama bunları teşvik ettirecek adımlar atmıyoruz. Teşviklendirme sistemi hayata geçmeli."