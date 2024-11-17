 Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, eylül-ekim döneminde herhangi bir nedenle başvuramayan öğrenciler için, güz dönemi geç başvuru sisteminin bu gece saat 00.00’dan itibaren açılacağını duyurdu.

Duyuruda, 20024-20025 Öğretim  Yılı Güz Dönemi  geç  başvuruların 18-19 Kasım tarihlerinde   YÖBİS (https://yobis.mebnet.net/) üzerinden alınacağı, sistemin bu gece saat 00.00’dan itibaren başvuru kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

Yer fıstığı üretimini canlandırmak için başlatılan çalışmada yeni çeşitlerin hasadı yapıldı Yer fıstığı üretimini canlandırmak için başlatılan çalışmada yeni çeşitlerin hasadı yapıldı

Duyuruda, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin sistem üzerinden müfettiş tarafından gönderilen mesajları takip etmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi.