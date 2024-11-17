Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, eylül-ekim döneminde herhangi bir nedenle başvuramayan öğrenciler için, güz dönemi geç başvuru sisteminin bu gece saat 00.00’dan itibaren açılacağını duyurdu.

Duyuruda, 20024-20025 Öğretim Yılı Güz Dönemi geç başvuruların 18-19 Kasım tarihlerinde YÖBİS (https://yobis.mebnet.net/) üzerinden alınacağı, sistemin bu gece saat 00.00’dan itibaren başvuru kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

Duyuruda, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin sistem üzerinden müfettiş tarafından gönderilen mesajları takip etmesinin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için son derece önemli olduğu belirtildi.