Haftalık Simerini, Latonopulu'nun, Sigma TV’nin bir programına katılarak Kıbrıs sorunu ve Yunan ayaklanmasının yıldönümünde düzenlenen resmi geçitte Yunan askerlerinin attığı Türkiye karşıtı sloganlar hakkında konuştuğunu yazdı.

Habere göre, Yunan hükümetinin “Kıbrıs’ta istila ve işgal yokmuş gibi davrandığını, bundan üzüntü duyduğunu” söyleyen Latonopulu, “Türk-Yunan diyaloğunda her zaman Kıbrıs meselesinin olması gerektiğini açıkça söyledim. Kıbrıs bu diyaloğun dışında kalıyor.” dedi. Bu durumun kendisini hem üzdüğünü hem de öfkelendirdiğini belirten Latonopulu, Kıbrıs meselesinin çok hassas bir konu olduğuna işaret etti.

Latonopulu, Avrupa Parlamentosu’nda 14 faklı ülkeden Avrupa milletvekillerine Kıbrıs’ın "istila ve işgal altında olduğuna” dair karar imzalattığını hatırlattı. Türkiye’nin rolünü “Tehlikeli olduğunu, Avrupa savunmasında yeri olmadığını” iddia eden Lanotopulu, “Türkiye’nin buna (Avrupa savunmasına) katılmayacağına dair garanti olmadan bir anlaşmayı kabul edemeyiz” dedi.

Lanotopulu “Türkiye sahte devletin tanınmasını, Ege’yi isterken, okullarında okuttuğu Mavi Vatan’dan söz ederken, Ayasofya’yı camiye çevirirken, Batı Trakya’yı kolonize etmeyi, orada Türk azınlığın tanınmasını isterken Yunan hükümetinin Türkiye ile ilişkilerin dostane, her şeyin iyi olduğuna ikna etmeye çalışmasının'akıl alır gibi olmadığını" öne sürdü.

Resmigeçitte Yunan Deniz Harp Okulu öğrencilerinin attığı sloganlara değinirken “bütün güçleriyle ve içtenlikle Kıbrıs Yunandır diye bağırdılar çünkü Kıbrıs Yunandır.” iddiasında bulunan Latonopulu, sloganları atan askerler için “Bu gençler Yunanistan’ın geleceğidir. Yunanistan da Kıbrıs da dik durmalıdır. Kimlerin çıkarlarımızı koruduğunu, yanımızda olduğunu, kimlerin Türkiye’yle birlikte olduğunu artık anlamamız gerek.” dedi.

Yunan Deniz Harp Okulu öğrencileri için “Bu genç çocuklar Yunanistan’ın geleceğidirler” ifadesini kullanan Latonopulu, Yunan hükümetinin “890 euro ile orduda olan ve ana vatan için savaşmaya hazır bu çocukların morallerini yüksek tutmak yerine cezalandırdığını” da söyledi.