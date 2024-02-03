Kandilli Rasathanesi Yunanistan'daki depremi sosyal medyasından duyurdu. Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 8,7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'daki depremi sosyal medyasından duyurdu. Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 8,7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.
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