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Kandilli Rasathanesi Yunanistan'daki depremi sosyal medyasından duyurdu. Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 8,7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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