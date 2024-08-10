Yunan basınındaki haberlere göre, Messinia ve Thesprotia'da ormanlık alanlarda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların henüz yerleşim yerlerini tehdit etmediği kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas başkanlığında düzenlenen toplantıda olası yangınlara karşı bir dizi önlemler alındığı ifade edildi.

Önlemler arasında itfaiye, asker ve polis ekiplerinin tam teçhizatlı olarak hazır bulunması, yüksek riskli alanlarda orman ve parklara girişlerin kapatılması, bu bölgelerde polis ve askeri denetimlerin artırılması yer alıyor.

15 Ağustos'a kadar ülkenin büyük bir kısmının kırmızı alarm durumunda olacağı belirtilen haberlerde, güçlü rüzgarların yanı sıra yaşanan kuraklığın da yangın riskini artırdığı vurgulandı.