Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev’in, Yunanistan ziyareti sırasında Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımayacağına dair güvence verdiğine ilişkin Yunan kaynakları tarafından yayılan haber yalan çıktı.

Rzayev güvence vermedi

Kıbrıs Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev Yunanistan’daki temasları sırasında Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımayacağına dair bir güvence vermedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev Yunanistan ziyareti sırasında Yunanistan Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Dora Bakoyanni ile görüşmüştü. Görüşme sonrasında Yunan Komisyon Başkanı Dora Bakoyanni Azeri Bakan Rzayev’in KKTC’yi tanımayacaklarına dair kendilerine güvence verdiğini iddia etmişti.

Yunanlı Komisyon Başkanının iddiası yalan çıktı

Kıbrıs gazetesinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre bu iddia sonrasında yapılan uyarılar üzerine Yunanistan tarafı yapılan açıklamayı geri çekti ve sadece tarafların görüştüğünü medya ile paylaştı.

Yunanlılar attıkları tweeti değişirdi

Yunanistan tarafı Azeri Bakan ile yapılan görüşme sonrasında görüşmede Bakan Rzayev’in kendilerine KKTC’yi tanımayacaklarına dair güvence verdiğine ilişkin attıkları resmi tweeti tarafların sadece görüştüklerine dair kısa bir bilgi notu ile değiştirdi.