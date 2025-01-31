Polisten verilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Münür Yurdadöner, 20 Aralık 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi gördüğü sırada aniden rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 18:55’de yaşamını yitirdi.

Polisin bilgisine dün gelen olayda, Yurdadöner’in ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Taşkınköy’de sakin 60 yaşındaki Harper Cuhadar bugün saat 11.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Cuhadar’ın ölüm sebebi ise “kalp hastalığı, kalp krizi, kalp rüptürü ve kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edildi.