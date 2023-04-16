Baf Ülkü Yurdu Klubü'nün başkanı Zafer Niyazi'nin yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

Uzun yıllar KKTC futboluna hizmet veren Zafer Niyazi, döneminde Baf Ülkü Yurdu'na üst üste 4 şampiyonluk aldıran tek kulüp ünvanını kazandırmıştı.

Ulusal Birlik Partisi’nin simgelerinden biri de olan Zafer Niyazi, siyaset ve iş dünyasında isminden çok söz ettirmişti.

Ayrıca Zafer Niyazi, ülkenin narenciye sektörünün öncü isimlerinden değerli bir iş adamı ve Ulusal Birlik Partisi'nin yapı taşlarından olan bir isimdi...