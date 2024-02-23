Lefkoşa'da Zahra Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü. 

Polis Yardımlaşma Kooperatifi’nden POL-VAK’a destek Polis Yardımlaşma Kooperatifi’nden POL-VAK’a destek

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, önce sözlü olarak başlayan kavgaya polis müdahale etti. 

Detaylar gelecek...