Lefkoşa'da Zahra Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, önce sözlü olarak başlayan kavgaya polis müdahale etti.
Detaylar gelecek...
Lefkoşa'da Zahra Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü.
Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, önce sözlü olarak başlayan kavgaya polis müdahale etti.
Detaylar gelecek...
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