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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, önce sözlü olarak başlayan kavgaya polis müdahale etti.

Lefkoşa'da Zahra Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü.

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