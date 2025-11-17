Zaim, ESWT’nin (Şok Dalga Tedavisi) odaklanmış ses dalgalarıyla kan dolaşımını artıran, hücre yenilenmesini tetikleyen ve ağrıyı azaltan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti

Tedavinin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Zaim, “Topuk dikeni, tenisçi dirseği, kas-iskelet sistemi ağrıları, lipödem ve lenfödem gibi rahatsızlıklarda ESWT oldukça etkili bir çözüm sunuyor” diye konuştu.

Zaim, ESWT’nin (Şok Dalga Tedavisi) özellikle kronikleşmiş rahatsızlıklarda cerrahiye alternatif tedavi yöntemi olarak kullanıldığını vurguladı.