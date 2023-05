Dernek yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulunun hazır bulunduğu plaket taktim etkinliğinde, Zarif Noyan tüm yıl boyunca sosyal projeler, eğitim ve her alandaki yardım severliği ile Şeref ve Onur Ödülüne layık görüldü, ödülünü Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği başkanı Hayriye Tokyay’dan aldı ve kısa bir konuşma yaptı;

Öncelikle Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ve yönetim kurulunun bu ödülü kendine layık gördükleri için teşekkürlerini iletti. Kadının toplumdaki yerine değinen Noyan; Bana göre kadın her zaman çok yüce bir değer olmuştur en özeli ise annelik değeridir bende 3 çocuk annesi olarak bir kadının ne kadar savaşçı ne kadar güçlü ve ne kadar yapıcı yılmadan her zaman savaş ruhu ile neler yaptığını 22 yıllık annelik ve hayat tecrübemle gördüm ve yaşadım diye sözlerine devam etti. Mormenekşe Derneği ile tanıştığımda onların da o savaşçı ve mücadeleci duruşlarını görmek beni çok mutlu etti ve her zaman çıkacakları her yolda savaşacakları her adımda birlikte mücadele etmekten memnuniyet ve gurur duyacağım diyerek sözlerini bitirdi ve Farkındalık yaratmak ve kadınların gücünü her platformda göstermek için var gücümüz ile çalışacağız diye sözlerine devam edip destek mesajı verdi.



Gecedeki diğer ödüller ise şu şekilde;

ZARIF NOYAN- ŞEREF VE ONUR ÖDÜLÜ

SEVIL EMIRZADE – BASIN SANAT ÖDÜLÜ

HAMIDE KALE- BAŞARI ÖDÜLÜ

Plaketleri gururla teslim edileceğini ileten Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı, Hayriye Tokyay 14 kişilik Yönetim Kurulu ekibiyle, TOPLUMUMUZUN TEMEL TAŞI KADINLARDIR, HER ZAMAN ÜRETIME DESTEK OLALIM ÜRETELIM, ÜRETMEZSEK YOK OLURUZ inancıyla ve teşvikiyle, kadınlarımıza bu 3 farkındalık plaketinin her yıl verileceğini, aynı zamanda bu yılki plaketleri ŞAMPIYON MELEKLER adına vereceklerini de ifade ettiler.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, 31 Mart 2014 Tarihi’nde Mormenekşe ve civar bölgede ikamet eden üreten emekçi kadınlar tarafından Mormenekşede kurulmuştur. Kadınları toplumda eşit şartlar altında, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirmek, toplumun geleceği olan çocuklar ve gençlerin gelişmesine katkı koymak, Kıbrıs Kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına kurulmuştur. Dernek 9 yıllık süre içinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır. Bunların en başında 2014 yılında yapılmış olan tarihi gelinlik defilesidir. 2017 yılında Azerbaycan' a ziyaret düzenleyip ordaki kadınlara kültürel elişi ve lezzetleri tanıtıldı. Özel eğitim merkezleri ne sürekli ziyaret yapıp katkılarda bulunulmaktadır. Pandemi döneminde Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne 100 set çarşaf yastık takımı bağışı yapıldı. Birçok kez yaşlılar haftasında 70 yaş üzeri yaşlılara etkinlik düzenleyip onların eğlenmeleri sağladı. Kadınlar gününde evinden çıkamayan kadınlara kuaför hizmeti getirip mutlu etme farkındalığı yapıldı. Pandemi dönemi içinde muhtaç insanlarımıza birçok yardımlar yapıldı. Hayvanlara karşı duyarlılık adına Gazimağusa hayvan barınağına mama yardımları yapılmaktadır. 23 Nisan dolayısı ile çocuklar için etkinlikler yapılmaktadır. Derneğin çatısı altında yapılan etkinlikte, hayallerini çizen çocukların resimleri bir takvim haline getirilmiştir. Çocukların resimlerinden oluşan 1000 adet takvimi hazırlayıp satışından elde edilen gelir çocuk etkinliklerinde kullanılmıştır. Mormenekşe ‘de 1. Kültür Sanat ve Üretici Şölenini gerçekleştirerek Ada genelinde üreticilerin ürettiklerine satış imkânı sağlanmıştır. Derneğe bağlı Koro’yla yurtiçi ve yurtdışında birçok konserlere imza atılmıştır. Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına, Elişi ve Lezzetler üretilip Çağdaşlar Atölyesi'nden satışı yapılmaktadır. Derneğin başlıca üretimi Kıbrıs Elişleri, Badem Macunu, Enginarlı ürünler, birçok lezzet ve geri dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Dernek birçok kez Antalya'da yapılan YOREX fuarına katılıp KKTC'ni temsil etmiştir.