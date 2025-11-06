Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan F.I yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan ev arkadaşının suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek, serbest bırakıldı. Polis memuru Ali Yeşidal mahkemeye olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Yeşildal, 27 Ekim’de zanlıların birlikte kaldığı Göçmenköy’deki ikametgahlarında yapılan aramada zanlının yatak odasında satışa hazır 41 ayrı pakette 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi, paketlemede kullanılan makas, jelatin, kâğıt parçaları ve ayakkabı kutusunda uyuşturucu satışından elde edilen 30 bin TL, 340 Sterlin, 330 euro ce 380 dolar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde 22 Ekim’de Lefkoşa’da bir konumdan bir şahıs aracılığıyla 135 gram kenevir aldığını, satışa hazır şekilde paketlediğini, 105 gramını paketi bin TL karşılığında sattığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının ülkede öğrenci olduğunu ancak yeni dönem için henüz kayıt harcını yatırmadığını kaydetti.

Polis, zanlının paraya ihtiyacı olduğu için uyuşturucu sattığını söylediğini, serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.