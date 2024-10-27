Çeler yaptığı yazılı açıklamada, “Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yedi bebek aynı anda hastalanıyor ve biri hayatını kaybedip altısı da entübe ediliyorsa, burada mutlaka idarenin zafiyeti vardır. Bunun başka açıklaması yoktur. ‘Soruşturma başlatıldı’ ifadesi hiçbir istifanın geciktirilmesini sağlayamaz. İstifa sonrası salimen yürütülecek soruşturmada tüm sorumlular yargılanmalıdır” dedi.

Yaşananların ülkedeki “yönetsel boşluğun, sistemsizliğin ve devlet yönetme ciddiyetindeki aşınmanın acı bir yansıması” olduğunu ileri süren Çeler, olaya neden olan tüm unsurların derhal açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sürecin yönetilemediğini da savunan Çeler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ailelerin olan bitenden haberdar edilmemesi; anne babaların bebeklerinin durumunu medyadan öğrenmek durumunda bırakılması affedilmeyecek bir sorumsuzluk ve skandalın başka bir boyutudur. Halen hastane kapısında bekleyen ailelerin muhatap bile bulamamasının izahı yoktur. İlgili makamlar hem ailelere hem kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi vermelidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden bebeğimize rahmet diler, acılı ailesine metanet, entübe edilenlere de acil sağlık dilerim. Kalbimiz yavrularından iyi haber bekleyen tüm ailelerle birlikte.”