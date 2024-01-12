GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Çeler, ara verdiği siyasete TDP Genel Başkanlığı ile döneceğinin sinyalini verirken, tüm toplumu kapsayıcı ve kucaklayan bir siyaset anlayışı izleyeceklerini söyledi.

Milletvekilliği görevi sona erdikten sonra toplumun içinde daha iyi gözlem yaptığını ve halkla birebir temasta olduğunu kaydeden Çeler, vatandaşın da kendisini yeniden siyasete dönme konusunda desteklediğini söyledi.

2022 Genel seçimlerinin ardından TDP’nin Meclis dışı kalmasıyla partinin aktif siyasette geri plana düştüğünü söyleyen Çeler, ‘aynı cümleleri farklı kelimelerle kurabilirsiniz ikiside algıda farklılık yaratır. Ben aynı fikri farklı kelimelerle ifade edeceğim bu sayede toplum tarafından TDP’nin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum’ ifadelerini kullandı.