Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında düzenlenen “Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak” başlıklı oturuma katıldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Filistin’de savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle kesintiye uğrayan eğitim süreçleri ele alındı. Uluslararası toplumdan isimleri bir araya getiren oturumda, çocukların yeniden güvenli eğitim ortamlarına kavuşması ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan Zerrin Üstel, Filistin’de yaşanan insani dramın en ağır yükünü çocukların taşıdığına dikkat çekerek, eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Zerrin Üstel, “Filistin’de eğitim altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, geleceği büyük ölçüde tehdit etmektedir. Eğitim, bir halkın yeniden ayağa kalkmasının anahtarıdır. Bu nedenle çocukların kesintisiz ve güvenli şekilde eğitim alabilmesi için uluslararası toplumun daha güçlü bir dayanışma ortaya koyması şarttır.” dedi.

KKTC’nin her zaman mazlum halkların yanında olduğunu vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının dayanışma ruhuna da dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, geçmişte yaşadığımız zorlukların bilinciyle hareket ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, onların geleceğine katkı sağlamak insani bir sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Bu tür platformların, ortak bir vicdanın ve küresel dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Zerrin Üstel, misafirperverliği ve bu konuda farkındalık yarattığı için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.