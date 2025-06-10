Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu.

48 yaşındaki Zeyrek üç çocuk babasıydı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

OLAY NASIL YAŞANDI?

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, üç gün önce evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Sekiz dakika içinde eve ulaşan 112 ekipleri hemen müdahale etti.

Ancak Zeyrek'in kalbi durmuştu, zamana karşı yarış başladı.

70 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek hemen yoğun bakıma alındı.

70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü.

Ancak üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in birçok organı hasar görmüştü.

67'NCİ SAATTE ACI HABER GELDİ

Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı, İzmir'den özel cihazlar getirildi.

Ancak bütün çabalar 67'nci saatte yerini acıya bıraktı.

Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖZEL: KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM

CHP lideri Özgür Özel, Zeyrek'in ölümünün ardından hastane önünde açıklama yaptı.

Gözyaşlarını tutamayan Özel, "Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi." dedi.

Zeyrek'in dünyada tanıdığı en iyi, çalışkan ve dürüst insan olduğunu söyleyen Özel, "Manisa'nın partili, partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim." ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak.

Zeyrek'in cenazesi, hastaneden alınkarak belediyeye götürüldü.

Cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Ferdi Zeyrek'in cenazesi Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özel'in de katılımıyla taziyeler kabul edilecek.

VATANDAŞLAR BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı.

Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.

Cenaze töreni için çok sayıda vatandaş, belediye binası önünde toplanmaya başladı.

İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili ihmal iddiaları araştırılıyor.

Yapılan incelemede motor pompasında bir arıza tespit edildiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in dokunduğu bölümde ıslaklık ve nem olduğu ayrıca koruma cihazlarının çalışmadığı belirlendi.

Zeyrek'in Yaklaşık üçdakika boyunca 80 volt dalgalanan elektrik akımına maruz kaldığı, 50 voltun üstünün öldürücü olduğu öğrenildi.

KIZINDAN PAYLAŞIM: BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılıp ağır yaralanmasının ardından kızı Nehir Zeyrek, babasının 5 Haziran'da elektrik tesisatından sorumlu kişiyle görüştüğünü, bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerinin olduğunu söylemişti.

Tesisattan sorumlu kişinin her şeyin yolunda olduğu yanıtını verdiğini aktaran Zeyrek, bu konuşmadan bir gün sonra babasını kazan dairesinde elektrik çarptığını anlatmıştı.

Nehir Zeyrek, durumu fark ettiklerinde babasını halen elektrik çarptığını, kaçak akım rolesinin ya olmadığını ya da çalışmadığını belirtmişti.

Nehir Zeyrek, babasının ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın." ifadelerini kullandı.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kurdu.

Manisa Mimarlar Odası'nda yedi yıl süreyle başkanlık görevi yürüttü.

2012-2014 yılları arasında Manisaspor yönetim kurulunda yer aldı.

2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

2003 yılında evlenen Ferdi Zeyrek, 3 çocuk babasıydı.