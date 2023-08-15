Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’de Zeytinlik’te bulunan bir ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, üç adet televizyon, bir adet hoparlör ve ayrıca, ikametgah önünde park halinde bulunan bir salon araç mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.D.(E-18) ve O.C.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

