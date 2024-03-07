Odadan yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 48. Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün yapıldı. Divan başkanlığını Kemal Öztürk’ün yaptığı genel kurulda, Divan Sekreterliği görevlerini Samiye Kasap ve Olgun Güvenlier üstlendi.

Faaliyet raporunun okunması sonrasında mali rapor okunup aklandı. Erkut Uluçam’ın Ziraat Mühendisleri Odası’na yeniden başkan seçildiği genel kurulda, Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri; Sema Şişman, Bora Karadağlı, Arkın Ergüney, Berna Kamçı Altun, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Hüseyin Varoğlu ve Salahi Nersin seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine de Hüseyin Güden ve Ramadan Binatlılı getirildi.