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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak müsabakaların programı şöyle:

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