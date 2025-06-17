Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen 47. Güzelyurt Portakal Festivali, dün akşam Amfi Tiyatro’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Festival öncesinde Kurtuluş İlkokulu-Festival Parkı güzergâhında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, festivalin 47. yılına dikkat çekerek, “Festivalimiz kırk yedi yaşında, ben de kırk yedi yaşındayım. Bu süre zarfında Güzelyurt’ta hizmetlerin bu denli yoğun bir şekilde gerçekleştiğine pek rastlamadım” dedi.

“Küçüklüğümüzden beri hastanemiz yoktu, hastalarımızı yollarda kaybettik. Bu bizim için kolay olmadı” ifadelerini kullanan Öztürkler, sağlık hizmetleri açısından önemli bir döneme girildiğini belirtti, yıllardır bölgede büyük ihtiyaç duyulan hastanenin 15 Kasım’dan önce açılacağının müjdesini verdi.

Tarımda yaşanan zorluklara ve soğuk hava deposu eksikliği nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılara da değinen Öztürkler, altyapı projeleri sayesinde bölgenin büyük ölçüde rahatladığını belirtti.

Sorunların artık sona yaklaştığını ifade eden Öztürkler, girilmedik mahalle, dokunulmadık köy bırakmadıklarını vurguladı.

Egemenlik ve uluslararası statü konularına da değinen Öztürkler, “Egemen eşitlik” ilkesi doğrultusunda, hem hükümetin hem de Cumhurbaşkanının yürüttüğü politikalara güçlü şekilde destek verdiklerini dile getirdi.

Bu kararlı duruşun arkasında durmaya devam edeceklerini belirten Öztürkler, “Güzelyurt bir daha pazarlık masasına gelmeyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Festival boyunca Türkiye ve KKTC bayrakları birlikte dalgalanırken, açılışın ardından müzik, sanat ve sporla dolu etkinliklerle festival coşkusu sürdü.