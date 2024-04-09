Mesajında İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çeken Töre, gençlere de trafik konusunda uyarılar yaptı.

Töre, bir ay boyunca tutulan oruçlar ve birlikte açılan iftarlardan sonra bayrama ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üzüntü ve acıların da yaşandığına değinen Töre, en büyük acının Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar , kadınlar ve sivil halk nedeni ile olduğunu kaydetti.

Bu katliamın halen devam ettiğini ve bu konuda Birleşmiş Milletler’in adeta çaresiz kaldığına vurgu yapan Töre, Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinin taraf tuttuğunu ve işlenen saldırılara bir nevi ortak olduğunu belirtti.

Gazze’de bayram yapılamadığını, insanların yokluk ve hastalıklar ile mücadele ettiğini ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının da benzer acıları yaşadığına işaret etti.

“Bugün Allah’a şükür devletimiz, vatanımız var. Anavatanımız bizi destekliyor” diyen Töre, Türk dünyası ile kurulan ilişkilerin her geçen gün biraz daha geliştiğini söyledi.

KKTC’nin yakın bir gelecekte daha fazla tanınan bir ülke olacağına olan inanını dile getiren Töre, bayramda sevinçleri ve üzüntüleri paylaşacaklarını kaydetti.

Trafik kazalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Töre, süratin ve alkolün ölüm getirdiğini vurgulayarak “Ailelerimizi ve halkımızı yasa boğmayalım” dedi.

Savaşların olmadığı, insanların ölmediği bir dünya istediklerine işaret eden Töre, ancak savaşları çıkaranların ve terörizmi besleyenlerin Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri olduğunu belirtti.

Töre: “Biz kendi güvenliğimizi, Anavatan Türkiye ile birlikte sağlıyor ve yolumuz devam ediyoruz. Devletimiz var, Cumhuriyetimiz var. Bayramları da coşku ve heyecanla kutluyoruz. Ancak dünyada yaşanan acıları da unutmuyoruz” dedi.

Başkan Töre, tüm halkın bayramını kutladı.