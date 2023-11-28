Töre burada Adıyaman Valisi Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Töre daha sonra GAP Gazeteciler Cemiyeti Birliği’ni de ziyaret ederek Adıyaman’da görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi.

6 Şubat’ta Türk milletinin büyük bir acı yaşadığına değinen Töre, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diledi.

Kıbrıs Türk halkının da Adıyaman’da Şampiyon Meleklerini yitirdiğini, başka illerde de can kayıpları yaşandığını anımsatan Töre, bu acının kalplerinde hiç bir zaman dinmeyeceğini ifade etti.

Töre, Meclis’te deprem ile ilgili oluşturulan komitenin daha önce 2 defa Adıyaman’da temaslarda bulunduğunu kaydederek, Isıas Otel ile ilgili iddianamenin sunularak yargı sürecinin başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Töre, yargının en hakkaniyetli kararı vereceğine inandıklarını vurguladı.

Töre, Türk milletinin bir parçası olarak Kıbrıs adasında milli bir davayı savunduklarını ve bu davayı Anavatan Türkiye ile birlikte ileriye taşıdıklarını söyledi.

Bugün Gazze’de yaşananlara ve dünyanın bir çok konuda seyirci kalmasına bakıldığında Kıbrıslı Türklerin Anavatanının olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Töre: “Bizim için en büyük ne BM ne AB’dir. Bizim için en büyük ve güvencemiz Anavatanımızdır, Türk Silahlı Kuvvetleridir” dedi.

Töre’ye ziyaretinde KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ile Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.

Başkan Töre’nin bugün Isıas Otel enkazında düzenlenecek ve duaların okunacağı anma etkinliğine katılması ve akşam saatlerinde de Adıyaman Üniversitesi’nde konferans vermesi bekleniyor.