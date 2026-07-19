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Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yangın sonucu aracın iç kısmı, tüm kaportası, arka sol lastiği ile motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar görürken, oluşan yüksek ısı nedeniyle aracın tüm camları da patladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen yangının, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu başladığı tespit edildi.

Zümrütköy'de Yasemin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan EN 325 plakalı salon araçta dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

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