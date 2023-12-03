Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin detaylı bir açıklama daha yapıldı.

Verilen bilgiye göre, çevre yolunun 2-3 kilometreleri arasında, batı istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Zeka Saldam (E-28) yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra, kazadan hemen önce sol şeride geçen ve sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun Karlankuş (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökyay (K-55 ) ve Sevgül Şinasi (K-63) yaralanmış olup, Sevgül Şinasi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökyay ve Seval Özharun ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

UZ 008 plakalı araç sürücüsü Zeka Saldam tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.