Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl birincisini düzenleneceği Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu organizasyonu ile gerçekleştiriliyor.

4-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ne Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunları ile İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunları ile katılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından belediye sınırlarında yer alan devlet ve özel tüm ilkokullar ile okul öncesi okullardan 5 yaş ve üzeri çocuklar, öğretmenleri eşliğinde okullarından alınarak YDÜ AKKM’ye getirilecek. Oyunların izlenmesinin ardından çocuklar, yine öğretmen eşliğinde okullarına geri götürülecek.

4 Nisan’da Kızılbaş Parkı’nda Tiyatro Şenliği’nin açılışı yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri ve Tiyatro Sanatçısı Kıymet Karabiber 1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği hakkında bilgi verdi. Karabiber, Tiyatro Şenliğinin Lefkoşa sınırları içerisinde yer alan okullarda sergileneceğini ifade ederek, “1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, 4-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 Nisan’da Kızılbaş Parkı’nda 11.00-13.00 saatleri arasında tüm halkımıza açık bir etkinliğimiz olacak. Hip Hop dans gösterisinden kukla gösterisine, Lego çocuk korusundan çocukların dans gösterisine kadar birçok etkinliğimiz olacak. Çocuklar için ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı olacak. 4 Nisan’da tiyatro şenliğimizin açılışını yapacağız. Bu etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

“Tüm oyunlarımız ücretsiz sahnelenecek”

Karabiber, “1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, Lefkoşa hudutları içerisinde kalan özel okullar ve devlet okullarında oyunlarımız sahnelenecek. Devlet okullarındaki tüm çocuklarımız öğretmenleri ile birlikte otobüslerle alınıp, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne (AKKM) götürülecek. Orada oyunlar izlendikten sonra yine okullarına geri gelecekler. Tüm oyunlarımız ücretsiz sahnelenecek. Adada ilk kez bir çocuk tiyatrosu şenliği gerçekleşecek. Bundan dolayı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak çocuklarla bağımızı 45 yıldır koruyoruz”

Karabiber, “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak çocuklarla bağımızı 45 yıldır koruyoruz. Belediye tiyatromuzun her zaman bir çocuk ekibi olmuştur. Her zaman da her sezonda da çocuk oyunu sahnelenmiştir. Bu süreci genişlettik ve ilk defa bir şenliğe çevirdik” diye konuştu.

Hayalden masala, masaldan oyuna, oyundan umuda…

Birbirinden güzel oyunların sergileneceğini ifade eden Karabiber, “Birinci şenlikte senaryolarımızda masalları hedef aldık. Hayalden masala, masaldan oyuna, oyundan umuda dedik. Bu tiyatro ışığı ile çocuklarımızı buluşturmak istedik. Okudukları masallar bir anda sahnede canlısını görecekler” dedi.

5 oyun sahnelenecek: Sesler Ülkesi, Rüya, Çizmeli Kedi, Hayır Hayır Hayır, Alice Harikalar Diyarında

Karabiber, “Özellikle seçtiğimiz oyunlarda görseller çok fazla. Diğer yandan da masallarda okudukları kahramanları sahnede birebir tanıma fırsatı bulacaklar. Birinci şölenimize masallarla yola çıktık. İstanbul Şehir Tiyatroları, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Manisa Şehir Tiyatrosu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun da oyunları olacak. 5 oyun sahnelenecek: Sesler Ülkesi, Rüya, Çizmeli Kedi, Hayır Hayır Hayır, Alice Harikalar Diyarında. Ayrıca o kadar çok talep oldu ki neden veliler de gelemiyor, neden diğer ilçelerden de çocuklar izleyemiyor yönünde geri dönüşler aldık. Bu şenlik Lefkoşa’nın bir şenliğidir. Ancak 12 Nisan Pazar günü hem saat 12.00da hem de saat 17.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda “Hayır Hayır Hayır” oyunu ücretsiz sahnelenecek. Oyunumuzu veliler ve çocuklarla buluşturacağız” dedi.

“Çocuklarımız hayallerinin peşinden koşsun”

Konuşmasının sonunda ise Karabiber, “Gönül isterdi ki tüm çocuklara ulaşabilelim. Umuyorum ki diğer belediyeler de bunu örnek alır ve orada da bu şenlikler başlar. Bütün çocuklara ulaşmayı çok isterdik ancak Lefkoşa hudutları içerisinde yapmamız gerekirdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis üyelerine bu öneriyi götürdüğümüzde 4 elle sarıldılar ve Başkanın söylediği ilk cümle ‘tüm çocuklarımıza ücretsiz sahnelensin2 oldu. Lefkoşa bölgesindeki tüm çocuklar bu oyunları ücretsiz izleyeceği için çok mutluyuz. Velilerin de içi rahat olsun. Çocuklar okullarından gelip izleyebilecek. Umuyorum ki bunun devamlılığı da gelecek. Tiyatrodan hiç uzaklaşmasınlar, çocuklarımız hayallerinin peşinden koşsun” ifadelerini kullandı.